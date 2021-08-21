Американские военные на вертолетах доставили в аэропорт Кабула группу соотечественников

Почти 170 граждан США находились за пределами воздушной гавани и запрашивали эвакуацию из Афганистана. Решение об использовании вертолетов было принято из-за того, что они не могли самостоятельно попасть на территорию аэропорта, пояснили в Пентагоне. До этого в ведомстве говорили, что американские военные не имеют возможности собирать для эвакуации соотечественников за пределами кабульского аэропорта.
2021-08-21T05:06:14+03:00
2021-08-21T05:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 21 августа 2021
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