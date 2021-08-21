Американские военные на вертолетах доставили в аэропорт Кабула группу соотечественников

Почти 170 граждан США находились за пределами воздушной гавани и запрашивали эвакуацию из Афганистана. Решение об использовании вертолетов было принято из-за того, что они не могли самостоятельно попасть на территорию аэропорта, пояснили в Пентагоне. До этого в ведомстве говорили, что американские военные не имеют возможности собирать для эвакуации соотечественников за пределами кабульского аэропорта.