Суд в Казани признал главу регионального отделения партии «Яблоко» причастным к экстремистской деятельности

Прокуратура считает, что Руслан Зинатуллин, который также баллотируется в Госдуму, связан с одной из структур политика Алексея Навального, признанной экстремистской. Решение суда в силу не вступило, и пока Зинатуллин остается в списках кандидатов. Сам он претензии прокуратуры отвергает. Ранее суды и избиркомы в других регионах сняли с выборов нескольких кандидатов «Яблока», также обвинив их в причастности к деятельности структур Навального.