Суд в Москве обязал интернет-издание «Важные истории» удалить расследование о компании «Роснефть»

Инстанция удовлетворила иск московской учительницы танцев Айи Беловой, которая, как утверждалось в публикации, участвовала в покупке акций Pirelli для одной из структур нефтяной компании. При этом судья, как отметили в редакции, не стал изучать документы, которые представил ответчик. Накануне российские власти внесли «Важные истории» в список иностранных агентов.
2021-08-21T05:04:46+03:00
2021-08-21T05:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 21 августа 2021
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