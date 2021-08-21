Суд в Москве обязал интернет-издание «Важные истории» удалить расследование о компании «Роснефть»

Инстанция удовлетворила иск московской учительницы танцев Айи Беловой, которая, как утверждалось в публикации, участвовала в покупке акций Pirelli для одной из структур нефтяной компании. При этом судья, как отметили в редакции, не стал изучать документы, которые представил ответчик. Накануне российские власти внесли «Важные истории» в список иностранных агентов.