Пятью матчами откроется сегодня пятый тур чемпионата России по футболу

Лидер первенства и действующий чемпион питерский «Зенит» на выезде сыграет с клубом «Уфа». «Спартак» встретится в Туле с «Арсеналом», а московское «Динамо» играет в Екатеринбурге с «Уралом». Московский ЦСКА принимает дома грозненский «Ахмат». Завершится игровой день матчем в Самаре, где местные «Крылья Советов» встретятся с клубом «Сочи».