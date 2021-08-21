Пятью матчами откроется сегодня пятый тур чемпионата России по футболу

Лидер первенства и действующий чемпион питерский «Зенит» на выезде сыграет с клубом «Уфа». «Спартак» встретится в Туле с «Арсеналом», а московское «Динамо» играет в Екатеринбурге с «Уралом». Московский ЦСКА принимает дома грозненский «Ахмат». Завершится игровой день матчем в Самаре, где местные «Крылья Советов» встретятся с клубом «Сочи».
2021-08-21T04:07:33+03:00
2021-08-21T04:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 21 августа 2021
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