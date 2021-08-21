Разработчики вакцины от коронавируса готовы к испытаниям ее новой разновидности

Речь идет о препарате, который будут впрыскивать в нос. Как пояснили агентству ТАСС в Центре Гамалеи, для этого начнут использовать второй компонент вакцины «Спутник V». В руководстве учреждения добавили, что завершили доклиническую подготовку. Ранее там говорили, что испытания начнутся в конце этого, начале следующего года, после чего возможна регистрация.