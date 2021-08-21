Разработчики вакцины от коронавируса готовы к испытаниям ее новой разновидности

Речь идет о препарате, который будут впрыскивать в нос. Как пояснили агентству ТАСС в Центре Гамалеи, для этого начнут использовать второй компонент вакцины «Спутник V». В руководстве учреждения добавили, что завершили доклиническую подготовку. Ранее там говорили, что испытания начнутся в конце этого, начале следующего года, после чего возможна регистрация.
2021-08-21T04:06:55+03:00
2021-08-21T04:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 21 августа 2021
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