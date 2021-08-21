Руководство колонии запретило американцу Полу Уилану звонить в посольство, утверждает его адвокат

Ему разрешают разговаривать только с родителями, рассказали представители защиты агентству ТАСС. О причинах такого решения адвокату не известно. Ранее сообщалось, что защита американца направила в Мосгорсуд ходатайство о переводе Уилана в США на основании конвенции о передаче осужденных лиц. Американец был приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Сам он вины не признает.
2021-08-21T04:06:29+03:00
2021-08-21T04:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 21 августа 2021
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