Доступ пропал к ряду сайтов, которые использовала группировка «Талибан»

Все они работали в том числе на основе американских сервисов, которые применяются для отражения кибератак, пишет газета The Washington Post. Кроме того, добавляет издания, также перестали работать ряд используемых талибами групп в приложении WhatsApp. Боевики организации, которая признана в России террористической и запрещена, в конце прошлой недели взяли под контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о переходе власти в стране в их руки.
2021-08-21T04:05:56+03:00
2021-08-21T04:05:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 21 августа 2021
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