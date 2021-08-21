Доступ пропал к ряду сайтов, которые использовала группировка «Талибан»

Все они работали в том числе на основе американских сервисов, которые применяются для отражения кибератак, пишет газета The Washington Post. Кроме того, добавляет издания, также перестали работать ряд используемых талибами групп в приложении WhatsApp. Боевики организации, которая признана в России террористической и запрещена, в конце прошлой недели взяли под контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о переходе власти в стране в их руки.