НАТО планирует удерживать аэропорт Кабула и после 31 августа, когда из страны должны быть выведены американские войска

В руководстве альянса говорят, что приоритетом для них остается обеспечение бесперебойной работы воздушной гавани и эвакуация людей. Главной проблемой, как пояснили в Брюсселе, является не нехватка самолетов, а доставка на территорию аэропорта тех, кто хочет покинуть Афганистан. С конца прошлой недели в том районе сохраняется напряженная обстановка в связи с тем, что тысячи афганцев пытаются улететь из страны, опасаясь преследования талибов. Это произошло после того, как Кабул перешел под контроль группировки, которая признана в России террористической и запрещена.