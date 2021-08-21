НАТО планирует удерживать аэропорт Кабула и после 31 августа, когда из страны должны быть выведены американские войска

В руководстве альянса говорят, что приоритетом для них остается обеспечение бесперебойной работы воздушной гавани и эвакуация людей. Главной проблемой, как пояснили в Брюсселе, является не нехватка самолетов, а доставка на территорию аэропорта тех, кто хочет покинуть Афганистан. С конца прошлой недели в том районе сохраняется напряженная обстановка в связи с тем, что тысячи афганцев пытаются улететь из страны, опасаясь преследования талибов. Это произошло после того, как Кабул перешел под контроль группировки, которая признана в России террористической и запрещена.
2021-08-21T04:05:23+03:00
2021-08-21T04:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 21 августа 2021
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