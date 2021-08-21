Интернет-издание «Важные истории» намерено продолжать работу и после того как его внесли в список иностранных агентов

В редакции отметили, что не скрывали регистрацию за границей. Это было сделано для того, чтобы избавить издание от давления в России, говорится в сообщении издания. Там также анонсировали выход нового расследования. Помимо самого СМИ, в список иностранных агентов также включили нескольких журналистов «Важный историй». Также министерство юстиции внесло в список иностранных агентов и телеканал «Дождь».
2021-08-21T04:04:19+03:00
2021-08-21T04:04:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890574-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 21 августа 2021
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