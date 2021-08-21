Интернет-издание «Важные истории» намерено продолжать работу и после того как его внесли в список иностранных агентов

В редакции отметили, что не скрывали регистрацию за границей. Это было сделано для того, чтобы избавить издание от давления в России, говорится в сообщении издания. Там также анонсировали выход нового расследования. Помимо самого СМИ, в список иностранных агентов также включили нескольких журналистов «Важный историй». Также министерство юстиции внесло в список иностранных агентов и телеканал «Дождь».