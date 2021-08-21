The Times: Финал чемпионата Европы по футболу создал условия для масштабного распространения коронавируса

Как сказали изданию в службе здравоохранения Англии, на игре, которая прошла на лондонском стадионе в Уэмбли, почти 2300 зрителей, вероятно, уже были инфицированы, и почти 3500 тысячи могли с ними контактировать. Всего за игрой на трибунах следили 67 тысяч человек. Английские медики призвали болельщиков сделать прививки от коронавируса, чтобы обезопасить себя и других.
2021-08-21T03:07:57+03:00
2021-08-21T03:07:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 21 августа 2021
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