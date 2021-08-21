Платежная система Visa предупредила банки о штрафах за дополнительную комиссию в интернет-магазине Wildberries

Кроме того, администрация сервиса может применить санкции, если кредитные учреждения не исправят ситуацию к сентябрю, передает агентство ТАСС. Ранее его источники сообщили, что представители системы попросили банки провести расследование возможного завышения комиссий. В руководстве другого сервиса, Mastercard, сказали, что находятся в «рабочем диалоге» с партнерами по поводу ситуации вокруг решения магазина. Wildberries предложил скидки при оплате картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay. При оплате картами Visa или Mastercard магазин стал указывать комиссию в 2%. Международные платежные системы выразили несогласие с такой политикой.
2021-08-21T03:07:12+03:00
2021-08-21T03:07:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 21 августа 2021
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