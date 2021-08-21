Российские власти могут ограничить цены на базовые продукты питания, пишет газета «КоммерсантЪ»

По ее сведениям, торговые сети обяжут предоставить антимонопольному ведомству данные о закупочных и полочных ценах на 25 наименований, в том числе мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы, соль, чай и хлеб. При этом чиновники предлагают сетям установить диапазон т.н. «справедливых» наценок на эти продукты. Аналитики и участники рынка опасаются расширения регулирования, при котором поставщики могут отказаться от производства нерентабельных товаров.
2021-08-21T03:06:46+03:00
2021-08-21T03:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 21 августа 2021
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