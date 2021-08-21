Цистерна с нефтепродуктами загорелась на железной дороге под Норильском

Как рассказали агентству «Интерфакс» в управлении МЧС по Красноярскому краю, состав уже удалось расцепить и опасности, что огонь перекинется на другие вагоны, сейчас нет. Никто не пострадал, добавили спасатели, В то же время жителей Норильска попросили воздержаться от посещения района, где произошло ЧП.