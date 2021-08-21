Цистерна с нефтепродуктами загорелась на железной дороге под Норильском

Как рассказали агентству «Интерфакс» в управлении МЧС по Красноярскому краю, состав уже удалось расцепить и опасности, что огонь перекинется на другие вагоны, сейчас нет. Никто не пострадал, добавили спасатели, В то же время жителей Норильска попросили воздержаться от посещения района, где произошло ЧП.
2021-08-21T03:05:43+03:00
2021-08-21T03:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 21 августа 2021
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