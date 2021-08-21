Подмосковная полиция отпустила задержанных прихожан мечети в Котельниках

Протоколов в отношении них не составляли, говорят адвокаты. По их сведениям, сотрудники МВД действовали в рамках проверочных мероприятий. При этом у задержанных россиян полицейские проверили паспорта. А у иностранцев взяли образцы ДНК. Всего, как говорят представители защиты, были задержаны не менее 60 человек, в здании мечети, куда пришли силовики, находились около 600 верующих. В полиции сказали «Новой газете», что там проводилась операция совместно с ФСБ и Росгвардией.