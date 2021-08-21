Роскосмос вновь перенес запуск аппарата для исследования Луны

Старт миссии планировался в октябре этого года, однако теперь станцию должны будут отправить к спутнику Земли в мае следующего. Перенос связан с необходимостью дополнительной проверки приборов и агрегатов, пояснили в госкорпорации. Автоматическая станция «Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом в современной России, который отправят к земному спутнику. Согласно первоначальным планам, миссия должна была стартовать еще 7 лет назад.
2021-08-21T02:06:08+03:00
2021-08-21T02:06:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890560-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 21 августа 2021
Загрузка комментариев...