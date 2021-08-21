В московском изоляторе скончался один из фигурантов дела бывших бойцов спецназа ФСБ «Альфа»

По данным представителей Общественной наблюдательной комиссии столицы, это произошло после драки обвиняемого с сокамерником. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ, передает агентство ТАСС. Ранее в СИЗО скончался еще один арестованный по этому делу. Газета «КоммерсантЪ» писала, что причиной смерти стали онкологическое заболевание и коронавирус. Всего по этому делу проходят шесть человек. Трое находились в СИЗО. Следствие считает, что бывшие бойцы спецназа причастны к похищениям и убийствам бизнесменов в начале нулевых годов.