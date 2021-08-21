Несколько десятков человек были задержаны в мечети в подмосковных Котельниках

Силовики пришли днем в пятницу, когда, по словам адвокатов, в здании находились около 600 верующих. У задержанных берут образцы ДНК, протоколов не составляют, передает агентство ТАСС. Представители защиты также рассказали, что у людей проверяли паспортные данные и регистрацию. Источник интернет-издания Readovka утверждает, что рейды и проверку документов провели в других мечетях столицы и области. А возле главной Соборной мечети в центре Москвы дежурил наряд Росгвардии. В МВД ситуацию пока не комментировали.