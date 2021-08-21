США были вынуждены на несколько часов приостановить эвакуацию из Кабула

Это связано с тем, что Катар отказывается принимать новых беженцев, пояснили в американском министерстве обороны. Чуть позже рейсы из аэропорта Кабула возобновились, добавили военные. США, по их словам, сейчас рассматривают варианты размещения беженцев на территории других государств. По данным американского руководства, с конца прошлой недели из Афганистана эвакуировали около 13 тысяч человек.
2021-08-21T02:04:13+03:00
2021-08-21T02:04:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 21 августа 2021
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