США были вынуждены на несколько часов приостановить эвакуацию из Кабула

Это связано с тем, что Катар отказывается принимать новых беженцев, пояснили в американском министерстве обороны. Чуть позже рейсы из аэропорта Кабула возобновились, добавили военные. США, по их словам, сейчас рассматривают варианты размещения беженцев на территории других государств. По данным американского руководства, с конца прошлой недели из Афганистана эвакуировали около 13 тысяч человек.