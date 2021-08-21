США и Великобритания вводят новые санкции в связи с отравлением политика Алексея Навального

Под запретительные меры Вашингтона и Лондона попали ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ России, а также подведомственные институты этого ведомства и министерства обороны России, которые Запад и сам Навальный считают причастными к покушению. В Кремле ранее неоднократно отвергали обвинения в адрес спецслужб в причастности к отравлению оппозиционера.
2021-08-21T02:03:46+03:00
2021-08-21T02:03:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 21 августа 2021
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