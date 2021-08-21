Российский посол назвал нарушением международного права новые санкции США против газопровода «Северный поток-2»

Действия Вашингтона, полагает Анатолий Антонов являются попыткой получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий. Кроме того, они указывают на то, что Белый дом не отказался от курса на ухудшение отношений с Россией, уверен глава дипмиссии. Накануне американская администрация внесла в санкционный список два российских судна и две компании, связанные со строительством газопровода.
2021-08-21T01:07:56+03:00
2021-08-21T01:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 21 августа 2021
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