Российский посол назвал нарушением международного права новые санкции США против газопровода «Северный поток-2»

Действия Вашингтона, полагает Анатолий Антонов являются попыткой получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий. Кроме того, они указывают на то, что Белый дом не отказался от курса на ухудшение отношений с Россией, уверен глава дипмиссии. Накануне американская администрация внесла в санкционный список два российских судна и две компании, связанные со строительством газопровода.