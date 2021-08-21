Житель Смоленской области открыл стрельбу по прохожим из окна дома

Инцидент произошел в городе Ельня. Один человек получил ранение, его госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказал источник агентства «Интерфакс». По словам собеседника агентства, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим у него возник конфликт со знакомым. Он закрылся у себя дома, но вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.