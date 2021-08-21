Власти США вводят новые санкции, связанные с газопроводом «Северный поток – 2»

Они направлены против двух российских судов и двух компаний, которые участвуют в проекте. В то же время под действия ограничений не попадает оператор трубопровода. Также накануне президент США Джо Байден подписал указ, который дает право Вашингтону вводить санкции против российских трубопроводов, которые используются для экспорта энергоносителей. Как передает агентство Reuters, какие-либо подробности могут стать известны через две недели. Тем временем в Кремле накануне объявили, что до завершения проекта «Северный поток-2» осталось построить всего лишь 15 км газопровода.