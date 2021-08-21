Канцлер Германии Ангела Меркель подняла в разговоре с Владимиром Путиным вопрос освобождения Алексея Навального

Она добавила, что считает неприемлемым замену оппозиционному политику условного срока на реальный. Меркель напомнила, что решение принималось на основе приговора, который ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным. В свою очередь российский президент сказал после переговоров с Меркель, что не считает преследование Навального политическим. По его словам, оппозиционер осужден за криминальное правонарушение. Визит Меркель в Москву совпал с годовщиной отравления Навального, в причастности к которому политик обвиняет российские спецслужбы. В Кремле обвинения отвергают.