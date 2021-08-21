Интернет-сервис Telegram заблокировал учетную запись журналиста Романа Анина

Это произошло накануне того дня, когда министерство юстиции признало его и интернет-издания «Важные истории», которые возглавляет Анин, иностранными агентами, пишет «Новая газета». Причины действия администрации сервиса пока неизвестны, самому журналисту в службе поддержки не ответили. В конце прошлого года неизвестные пытались взломать учетную запись Анина и его коллег. Это произошло после выхода расследования о бизнесмене Кирилле Шамалове, которого в прессе также называли бывшим зятем президента Владимира Путина
2021-08-21T01:04:39+03:00
2021-08-21T01:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 21 августа 2021
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