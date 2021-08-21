Руководство телеканала «Дождь» намерено обжаловать включение СМИ в список иностранных агентов

В редакции назвали решение министерства юстиции незаконным и несправедливым. Там добавили, что пока они не получали никаких извещений от ведомства. Несмотря на случившееся телеканал намерен продолжать работу. Помимо «Дождя» министерство юстиции внесло накануне в список иностранных агентов интернет-издание «Важные истории» и нескольких его журналистов.