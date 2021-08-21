Испытательные полеты пассажирского самолета Ил-114 приостановлены после катастрофы в Подмосковье

В опытном образце Ил-114 тот же двигатель, что и в военном транспортнике Ил-112, который разбился во время тренировочного полета в Кубинке Московской области. в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали агентству ТАСС, что необходимо проанализировать детали и обстоятельства крушения, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Пока расследование продолжается, испытывать пассажирский самолет со схожей силовой установкой не будут. В перспективе его планируют эксплуатировать на местных воздушных линиях. Напомню, что трагедия произошла 17 августа. По предварительной информации, причиной аварии могло стать попадание моторного масла в камеру сгорания, которое и вызвало возгорание правого двигателя. Перед крушением самолет свалился в штопор. Пилоты до последнего пытались увести машину от жилых домов. Все три члена экипажа погибли.

После крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.