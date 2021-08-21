В России стартует агитационная кампания перед выборами в Государственную думу

Бесплатное рекламное время предоставят не только телеканалы, но и пресса. Так, по словам секретаря Центризбиркома Натальи Будариной, агитация появится на страницах 12 общероссийских печатных изданий. Причем, площади распределены среди всех партий в равном объеме. Российская газета уже сообщила, что для каждой политической силы предоставит примерно две с половиной полосы.

Телеканалы же будут транслировать дебаты кандидатов на пост депутата Государственной думы. Причем встречи будут показывать в разное время. Например, Первый канал выбрал утренний прайм-тайм с 7 до 8 утра.

Агитация в СМИ официально завершится в полночь с 16 на 17 сентября. И тогда же стартует само голосование. В Москве свой голос можно будет оставить в электронном формате.

Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября включительно.