США и Великобритания ввели новые санкции из-за отравления Алексея Навального

США и Великобритания в годовщину отравления Алексея Навального ввели новые санкции против причастных, по их мнению, к этому преступлению. В британском списке семеро сотрудников ФСБ, в американском – 9 и две организации: Институт криминалистики и Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны. В ФСБ отрицают причастность своих сотрудников к отравлению оппозиционера.

Ситуацию вокруг оппозиционного политика обсудили сегодня в ходе переговоров в Москве президент России и канцлер Германии.

Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции назвала приговор Навальному «неприемлемым» и потребовала его освободить.

Владимир Путин, со своей стороны отметил, что в приговоре нет политической составляющей. При этом, президент, как всегда, не назвал имени оппозиционера.

По словам Путина, российские граждане не ограничиваются в своих политических правах и свободе высказывать собственное мнение.