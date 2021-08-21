Телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и шестеро журналистов внесены в реестр иноагентов

Минюст пополнил реестр СМИ-иностранных агентов новыми фигурантами. Журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман считает особенно возмутительным внесение в этот список не только средств массовой информации, но и отдельных людей. Об этом он сказал в эфире телеканала.

«Дождь» обжалует решение Минюста о внесении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сказал «Эху» главный редактор телеканала Тихон Дзядко. По его словам, это решение противоречит здравому смыслу. Он отметил, что телеканал продолжит работу в штатном режиме.

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин, также вместе с изданием внесенный в списки иноагентов, тоже сказал в эфире «Дождя», что не намерен прекращать работать.