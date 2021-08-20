Суд обязал издание интернет-издание «Важные истории» удалить статью «Танцовщица для «Роснефти»» о покупки доли в Pirelli структурой нефтяной компании. Судья удовлетворил иск московской учительницы танцев Айи Беловой. Редакция также должна выплатить ей компенсацию, точная сумма пока не уточняется. Изначально танцовщица требовала миллион рублей, теперь речь идет о нескольких десятках тысяч, сообщает издание в своем телеграме. Ранее журналистов обязали опубликовать опровержение расследования.

В нем говорилось, что акции стоимостью в 553 млн евро перешли к людям, «близким к руководству» российской компании. По данным журналистов, для ухода от санкций доли акций купили учительница танцев Белова и жительница спального района Казани Наталья Богданова.

Весной «Роснефть» подала к журналистам девять исков, в том числе — из-за публикации «Важных историй».

Кроме того, у главного редактора издания Романа Анина в апреле прошел обыск по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Оно было возбуждено в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной, на тот момент — жены главы «Роснефти». Сегодня издание и его главреда Минюст внес в список СМИ — «иностранных агентов».