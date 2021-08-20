Отреставрированную версию культового советского фильма «Москва слезам не верит» выпустят в повторный прокат

Мелодрама выйдет на российские экраны 26 августа. Зрителям также представят фильм о создании ленты, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм». Двухсерийная картина вышла в советский прокат в феврале 1980 года. За первый год ее посмотрели около 90 миллионов человек. Ее создатель народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался в июле в возрасте 81 года.