Отреставрированную версию культового советского фильма «Москва слезам не верит» выпустят в повторный прокат

Мелодрама выйдет на российские экраны 26 августа. Зрителям также представят фильм о создании ленты, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм». Двухсерийная картина вышла в советский прокат в феврале 1980 года. За первый год ее посмотрели около 90 миллионов человек. Ее создатель народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался в июле в возрасте 81 года.
2021-08-20T23:03:36+03:00
2021-08-20T23:03:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 20 августа 2021
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