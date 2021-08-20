«Дождь» обжалует решение Минюста о внесении в реестр СМИ-иноагентов

Об этом сказал «Эху Москвы» главный редактор телеканала Тихон Дзядко. По его словам, это решение противоречит здравому смыслу. Он отметил, что телеканал продолжит работу в штатном режиме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова убеждена, что статус иностранного агента не препятствует работе СМИ. Об этом он сказала в эфире «Дождя».

Сегодня в список иноагентов было также внесено интернет-издание «Важные истории», его главный редактор Роман Анин и пятеро журналистов. Анин тоже заявил, что прекращать работать не намерен.