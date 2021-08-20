Суд обязал интернет-издание «Важные истории»* удалить расследование о покупке доли Pirelli для «Роснефти» московской учительницей танцев Айей Беловой и жительницей Казани Натальей Богдановой. Об этом сообщается в телеграм-канале «Важных историй». Также редакция должна выплатить компенсацию. Точная сумма пока неизвестна, но не миллион рублей, как требовала Белова, а несколько десятков тысяч.

*Ранее сегодня Минюст объявил «Важные истории» СМИ-иноагентом.

