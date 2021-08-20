США и их союзники введут жесткие условия для взаимодействия с талибами

Среди таких условий — готовность обеспечивать эвакуацию из Афганистана и соблюдать права женщин, заявил президент Джо Байден.

Афганистан обсуждали сегодня в ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Вывоз из страны тех, кто оказывал помощь Берлину, назвала главным для Германии канцлер Ангела Меркель.

Меркель также попросила российскую сторону в переговорах с талибами обсудить вопросы гуманитарной помощи. Движение *«Талибан» признано террористическим и запрещено в России.

