600 человек задержали в мечети в подмосковных Котельниках. Их доставили в автозаках в ОВД «Люберецкое»

У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют, сообщила ТАСС адвокат Лидия Аносова. По ее словам, с задержанными обращаются корректно, соблюдая их права. Адвокатам разрешили передать подзащитным воду. В пресс-службе подмосковного главка МВД сказали, что проверяют информацию о задержаниях. По информации издания Readovka, сегодня прошло несколько подобных рейдов. Силовиков видели у мечетей в ближнем Подмосковье и возле главной Соборной мечети – они проверяли наличие регистрации у прихожан.