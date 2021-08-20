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22:06, 20 августа 2021

В одной из столичных мечетей силовики задержали десятки верующих

По некоторым данным, они искали нелегальных мигрантов.

Оперативники зашли в мечеть в Котельниках сразу после окончания пятничной молитвы, когда внутри находились несколько сотен мусульман, сообщает телеграм-каналом Baza. Он выложил видеозапись, на которой видно, что в просторном помещении около сотни человек, многие сидят на полу в ожидании – выход заблокирован силовиками. Они, как пишет Baza, проверяли у собравшихся документы и выпускали по одному. О причинах проверки не сообщали. Портал ОВД-инфо со ссылкой на очевидцев пишет, что силовики требовали с людей деньги за выход. По его данным, одного человека избили, его госпитализировали. Около 60 человек доставили в отдел полиции. Почему их задержали, неизвестно. У верующих проверяют паспорта и регистрацию. Как сообщила адвокат,Мария Красова, сотрудничая с ОВД-инфо, еще около часа назад около мечети продолжали стоять три автозака, заполненные людьми.

По информации издания Readovka, сегодня прошло несколько подобных рейдов. Силовиков видели у мечетей в ближнем Подмосковье и возле главной Соборной мечети – они проверяли наличие регистрации у прихожан.

600 человек задержали в мечети в подмосковных Котельниках. Их доставили в автозаках в ОВД «Люберецкое». У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют, сообщила ТАСС адвокат Лидия Аносова. По ее словам, с задержанными обращаются корректно, соблюдая их права. Адвокатам разрешили передать подзащитным воду. В пресс-службе подмосковного главка МВД сказали, что проверяют информацию о задержаниях. По информации издания Readovka, сегодня прошло несколько подобных рейдов. Силовиков видели у мечетей в ближнем Подмосковье и возле главной Соборной мечети – они проверяли наличие регистрации у прихожан.  



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