США и Британия в годовщину отравления Навального ввели новые санкции против причастных, по их мнению, к этому россиян

США и Великобритания в годовщину отравления Алексея Навального ввели новые санкции против причастных, по их мнению, к этому россиян. Списки во многом совпадают. В британском — 7 человек, в американском – 9 и две организации. В их числе 27-й Центральный научно-исследовательский институт и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России. Бывший директор одного из них Артур Жиров. А также начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов; директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев и его заместитель Станислав Макшаков; глава специального технологического центра ФСБ Владимир Богданов; сотрудники ФСБ Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов и Константин Кудрявцев.

Большинство фигурантов списка упоминались в расследовании признанного в России иноагентом издания The Insider и Bellingcat об отравлении Навального, которое вышло в декабре прошлого года. Сам политик позже выложил запись своего разговора с человеком, которого он представил как Константина Кудрявцева — в нем тот фактически подтвердил свое участие в операции по отравлению.

Ситуацию с Навальным обсуждали на сегодняшних переговорах канцлер Германии Ангела Меркель и президент Владимир Путин. Берлин считает неприемлемым приговор оппозиционному политику и настаивает на его освобождении, заявила Меркель на пресс-конференции. Путин в свою очередь отметил, что «фигурант осужден не за политическую деятельность». При этом, он как всегда не назвал его по имени.