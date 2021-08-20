Минюст включил телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории» в реестр иноагентов

В список также попал главный редактор «Важных истории» Роман Анин и пятеро журналистов издания. Об этом сообщается на сайте ведомства. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сказал «Эху Москвы», что не получал об этом никаких официальных уведомлений. «Дождь» продолжит работать в прежнем режиме, подчеркнул Дзядко.



Секретарь «Союза журналистов России» Михаил Федотов считает закон об иноагентах бессмысленным с юридической точки зрения. Так он прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» решение Минюста включить телеканал «Дождь» и зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Важные истории» в список иностранных агентов. «Сама по себе эта юридическая конструкция она бессмысленна. В данном случае Минюст не принимает законы, а только их исполняет. Эти два условия должны быть соблюдены, а именно — это российское юридическое лицо распространяет материалы иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента. И второе условие — получение финансирования от иностранных источников. Если какого-либо условия из этих двух нет, то тогда решение принято быть не может. Если есть только одно условие, тогда можно любую нефтяную российскую компанию признавать иностранным СМИ», — сказал он.

По мнению М.Федотова, в случае с телеканалом «Дождь» ситуация неправильно интерпретирована. «На сайте Минюста четко написано, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, признается ООО телеканал «Дождь». То есть сам телеканал не становится иностранным СМИ, это было бы нелепо, потому что он зарегистрирован в Роскомнадзоре, как российское средство массовой информации. А такой категории, как российское СМИ, выполняющее функции иностранного агента пока еще наш законодатель не придумал», — отметил он. По словам М.Федотова, Минюст вправе признать любое российское юридическое лицо иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, но то, что данная норма применена к российскому юридическому лицу, это происходит впервые. «Закон странный, безумный. когда-то он будет отменен, когда-то будет признано, что это позор российской правовой системы, но пока нет», — сказал он.

Всего в списке иностранных агентов сейчас указаны 43 организации и человека.