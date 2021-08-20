Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена отсутствием ощутимого прогресса в разрешении внутреннего конфликта в Украине. Об этом она сказала после встречи с Владимиром Путиным. Меркель подчеркнула свою готовность и дальше работать над достижением мира в Украине.
2021-08-20T21:32:47+03:00
2021-08-20T21:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 20 августа 2021
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