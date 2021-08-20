Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена отсутствием ощутимого прогресса в разрешении внутреннего конфликта в Украине. Об этом она сказала после встречи с Владимиром Путиным. Меркель подчеркнула свою готовность и дальше работать над достижением мира в Украине.