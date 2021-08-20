Около 60 человек задержаны во время рейда полиции в мечеть столичного района Котельники

Силовики нагрянули туда прямо во время пятничной молитвы и начали проверять документы у мусульман, сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Как рассказали верующие, полицейские не давали им покинуть здание, требуя с них деньги. Причину проверки и задержаний они не сообщили. Одного человека сильно избили, его увезли на скорой.
2021-08-20T21:31:10+03:00
2021-08-20T21:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 20 августа 2021
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