Около 60 человек задержаны во время рейда полиции в мечеть столичного района Котельники

Силовики нагрянули туда прямо во время пятничной молитвы и начали проверять документы у мусульман, сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Как рассказали верующие, полицейские не давали им покинуть здание, требуя с них деньги. Причину проверки и задержаний они не сообщили. Одного человека сильно избили, его увезли на скорой.