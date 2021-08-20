Союз журналистов России озабочен внесением телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Организация всегда против любых ограничений, которые накладываются на средства массовой информации как у нас в стране, так и за рубежом, сказал ТАСС глава Союза Владимир Соловьев. При этом он отметил, что «присвоение звания иноагента не нарушает свободу печати, то есть дает возможность СМИ продолжать говорить все точно так же, как они и

хотели, тем не менее очень многие интервьюеры отказываются общаться со средствами массовой информации, [включенными в реестр иноагентов], отказываются спонсоры общаться с этими СМИ, и, конечно, доход у этих СМИ может привести к исчезновению рабочих мест», — добавил Соловьев. По его словам, критерии, по которым СМИ вносят в реестр иноагентов, неизвестны. По мнению юристов Союза журналистов, юридические лица, попавшие в список, покинуть его уже не смогут.

Министерство юстиции включило сегодня в реестр иноагентов телеканал «Дождь», зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Важные истории» и шестерых журналистов, в том числе, главного редактора «Важных историй» Романа Анина.