Z Архив новостей новости
5 2 6 274
21:01, 20 августа 2021

Союз журналистов России озабочен внесением телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Организация всегда против любых ограничений, которые накладываются на средства массовой информации как у нас в стране, так и за рубежом, сказал ТАСС глава Союза Владимир Соловьев. При этом он отметил, что «присвоение звания иноагента не нарушает свободу печати, то есть дает возможность СМИ продолжать говорить все точно так же, как они и

хотели, тем не менее очень многие интервьюеры отказываются общаться со средствами массовой информации, [включенными в реестр иноагентов], отказываются спонсоры общаться с этими СМИ, и, конечно, доход у этих СМИ может привести к исчезновению рабочих мест», — добавил Соловьев. По его словам, критерии, по которым СМИ вносят в реестр иноагентов, неизвестны. По мнению юристов Союза журналистов, юридические лица, попавшие в список, покинуть его уже не смогут.

Министерство юстиции включило сегодня в реестр иноагентов телеканал «Дождь», зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Важные истории» и шестерых журналистов, в том числе, главного редактора «Важных историй» Романа Анина.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 181 6 10897 15.08
Блоги

Виктор Янукович: То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт Главной ошибкой в украинской тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней…

5 150 6 14541 17.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Хочется внести ясность Когда со странной лёгкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил…

5 55 6 6022 17.08
Блоги

Михаил Горбачев: «Организаторы путча несут огромную долю ответственности за развал страны» Заявление в связи с 30-й годовщиной августовского путча 1991 года…

5 166 6 18380 18.08
Новости

Талибы* пригласили иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и добыче ресурсов Представитель террористического движения сказал, что страна вошла в новую фазу, когда народу необходима помощь из-за рубежа…

5 43 6 5345
Новости

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» Об этом сообщает РИА со ссылкой на ведомство…

5 60 6 8433
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Свидетельство американских геополитических экспериментов На протяжении многих лет 40-й Президент США Рональд Рейган, «ястреб» Холодной войны, выступал в декабре с обращением к афганской нации. Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к «борцам за свободу» в Афганистане…

5 87 6 12483 16.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Эстетическая эволюция сознания Не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти?..

5 102 6 15291 19.08
Новости

фото: Getty Images Французский президент снова призвал российского коллегу освободить Алексея Навального На сайте Елисейского дворца говорится, что Эмманюэль Макрон напомнил Владимиру Путину о соответствующем решении Европейского суда по правам человека…

5 59 6 10092
Блоги

Леонид Гозман политик

Это была победа Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда…

5 57 6 8923 19.08
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Объявлять «Дождь» иностранным агентом — абсолютное злоупотребление правом Мы знаем наших коллег как честных профессионалов и желаем им оспорить это несправедливое и политическое решение в суде…

5 102 6 16232 18:24
Блоги

Алексей Навальный политик

Второй день рождения Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться). Я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными…

5 136 6 22038 11:22
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и Ленин. Два вождя двух великих революций В моем понимании обе революции — абсолютно равновеликие. И полные надежд, и полные страданий…

5 79 6 13519 19.08
Блоги

МИД РФ: О годовщине «дела А. Навального» Власти ФРГ, безапелляционно заявив, что российское государство виновно в отравлении А.Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили доказательств своих беспардонных обвинений…

5 203 6 34871 19.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Река, ставшая болотом От того, августовского полноводного движения, отрицания старого, спустя три десятка лет, осталось болото – в нем поднимаются со дна прошлого пузыри, торчат обгоревшие коряги новых войн…

5 167 6 30717 19.08
Блоги

Алексей Навальный: Только борьба с коррупцией может решить крупнейшие мировые проблемы Пока не будут введены индивидуальные санкции против олигархов, в первую очередь, из окружения Путина — морального лидера всех коррупционеров мира, — любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустословие…

5 213 6 40393 08:41

Популярное за неделю

Новости

фото: скриншот видео В The Guardian опубликована колонка Навального, он призывает Запад ввести санкции против ближайшего окружения Путина Публикация приурочена к годовщине отравления оппозиционного политика боевым отравляющим веществом…

5 44 6 35634
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Теперь в изложении всего МИДа это, оказывается, милейшие, безобидные ребятишки, которых какой-то враг занес, впилил прямо в реестр террористов, экстремистов…

5 41 6 75941 18.08
#слушать 51:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Следует ли России признать власть талибов в Афганистане? (движение «Талибан» запрещено в РФ)
5 52 6 9983 15.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Афганский конец. Российское начало Россию случившееся в Афганистане должно беспокоить и, судя по всему, теперь беспокоит, гораздо больше. И она объективно заинтересована в сотрудничестве с западными странами и, прежде всего, с США…

5 79 6 150462 15.08
Блоги

+ Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье На борту самолета находились три человека. Экипаж погиб…

5 155 6 72215 17.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9228981
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5000457

Сегодня в эфире