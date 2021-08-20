Британский премьер готов работать с талибами, чтобы найти дипломатическое и политическое решение кризиса в Афганистане

Британский премьер Борис Джонсон готов работать с талибами, чтобы найти дипломатическое и политическое решение кризиса в Афганистане. В эфире телеканала «Скай ньюс» Джонсон сказал, что считает возможным на данном этапе верить заявлениям талибов в надежде, что они намерены сделать все, что обещают. При этом он обратил внимание, что в целом позиция Лондона и его союзников, в том числе США, Франции и Германии не изменилась, и что оценка новых властей Афганистана будет делаться «по их действиям», а не

по их словам.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация

