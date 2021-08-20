США ввели санкции против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода «Северный поток 2»

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В его заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа, имена и названия корабля не приводятся. По словам Блинкена, судно принадлежит одному из «перечисленных лиц».



Ранее сегодня президент США Джо Байден проинформировал конгресс о подписанном указе, согласно которому главы Госдепа или Минфина могут накладывать экономические ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в том числе «Северным потоком — 2». По словам главы государства, документ направлен на поддержание энергобезопасности Европы.



Как сообщил сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, газопровод практически достроен, по морю осталось уложить всего 15 километров труб. Путин отверг утверждения о том, что это политический проект, напомнив, что эта труба на две тысячи километров короче украинского транзитного маршрута.