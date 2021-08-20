Минюст включил телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории» в реестр иноагентов

Об этом сообщается на сайте ведомства. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сказал «Эху», что не получал об этом уведомлений, а узнал об этом от журналистов. В список также попали главный редактор «Важных историй» Роман Анин, редакторы проекта Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.
2021-08-20T20:32:22+03:00
2021-08-20T20:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 20 августа 2021
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