Минюст включил телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории» в реестр иноагентов

Об этом сообщается на сайте ведомства. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сказал «Эху», что не получал об этом уведомлений, а узнал об этом от журналистов. В список также попали главный редактор «Важных историй» Роман Анин, редакторы проекта Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.