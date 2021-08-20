Главред «Дождя» Дзядко назвал решение о включении телеканала в реестр иноагентов «незаконным и несправедливым»

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко назвал незаконным, несправедливым и необоснованным присвоение телеканалу статуса иностранного агента. Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», редакция телеканала не получала никаких официальных извещений от Минюста, и как только его получит, непременно обжалует это решение.

«Об этом решении мы узнали буквально полчаса назад из СМИ и списка, опубликованного на сайте Минюста. Никаких перед этим предупреждений или сообщений мы не получали, и по-прежнему их нет у нас», — сообщил он.

Т.Дзядко сказал, что данное решение, конечно же, будет обжаловано.

«Но сначала нам разобраться в происходящем. Мы надеемся получить хоть какое-то извещение, помимо включения нас просто в этот реестр под номером 35. И когда мы разберемся, мы поймем, как нам дальше жить и будем это обжаловать, поскольку это решение незаконное и несправедливое», — отметил он.

По словам главреда, телеканал «Дождь» не является агентом, иностранным агентом или кем бы то ни было. «Телеканал «Дождь» — это профессиональное российское СМИ, которое работает на рынке СМИ на протяжении 11 лет, аудитория которого составляет около 20 млн человек в месяц. Более того, телеканал «Дождь» — одно из немногих средств массовой информации, финансовая отчетность которого абсолютно открытая, и публикуется на нашем сайте. Любой человек может зайти на наш сайт, увидеть все наши доходы и расходы, убедиться, что никакого иностранного финансирования среди того, что мы получаем, нет. Потому что телеканал «Дождь» действует и работает в четком соответствии российскому законодательству», — подчеркнул Т.Дзядко.

Телеканал «Дождь» продолжит работать в прежнем режиме, добавил главный редактор.

Ранее Минюст включил телеканал «Дождь» и зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Важные истории» в список иностранных агентов.