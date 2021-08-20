«Роскосмос» перенес старт лунной миссии на май будущего года

Ранее планировалось, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» отправится к спутнику Земли в октябре нынешнего. В пресс-службе госкорпорации пояснили, что результаты уже проведенных тестов «выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне». Кроме того, при подготовке лунной миссии планируется провести «дополнительные мероприятия», учитывающие рекомендации, подготовленные после запуска модуля «Наука», передает Интерфакс. «Луна-25» должна стать первым российским аппаратом на спутнике Земли.
2021-08-20T20:03:48+03:00
2021-08-20T20:03:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 20 августа 2021
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