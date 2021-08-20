В Марий Эл введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Указ подписал глава республики Александр Евстифеев. Пожар начался накануне в Медведевском районе. Из-за возгораний пришлось эвакуировать персонал и гостей санатория «Сосновый бор», а также более 600 жителей поселка Шап. Площадь возгораний пока увеличивается и, по последним данным, составляет 700 гектаров. О пострадавших не сообщается. Сгорели несколько нежилых построек в поселке Студенка. Прокуратура региона начала проверку. Ранее Евстифеев говорил, что причиной возгорания стал человеческий фактор.

С конца июля в Марий Эл действовал особый противопожарный режим. Его ввели после того, как в первую половину лета количество пожаров в регионе увеличилось на 30% по сравнению со средним значением. За этот период огонь прошел 114 гектаров.