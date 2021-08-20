Минфин США в годовщину отравления Навального ввел дополнительные санкции против девяти физлиц и двух структур в России

Минфин США в годовщину отравления Алексея Навального ввел дополнительные санкции против девяти физлиц и двух структур в России. Список во многом совпадает с ранее объявленными сегодня британскими ограничительными мерами. В частности, под американскими санкциями оказались директор и замдиректора Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев и Станислав Макшаков и сотрудник этого института Константин Кудрявцев, который, как считают в США, принадлежал непосредственно к группе лиц, вовлеченной в отравление Навального. Ограничительные меры также введены против Артура Жирова — бывшего директора 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.

Помимо этого, Госдеп ввел санкции против всего 27-го института и против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны «за работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации». Причем в марте против этих двух организаций Госдеп уже вводил санкции в рамках противодействия распространению оружия массового поражения.