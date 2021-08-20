Талибы могли завладеть биометрической базой данных афганцев, сотрудничавших с США

Она собиралась американцами за годы их дислокации в Афганистане. Помимо отпечатков пальцев, сканов сетчатки глаз и других биоданных в базе содержатся фотографии людей, что вызывает наибольшую озабоченность, передает русская служба Би-би-си. Как объясняют в американской армии, информация о каждом афганце сохранялась на отдельное небольшое устройство, и некоторые из них могли попасть в руки боевиков.
2021-08-20T19:32:48+03:00
2021-08-20T19:32:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890440-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 20 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Алексей Навальный: Только борьба с коррупцией может решить крупнейшие мировые проблемы Пока не будут введены индивидуальные санкции против олигархов, в первую очередь, из окружения Путина — морального лидера всех коррупционеров мира, — любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустословие…