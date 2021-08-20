Талибы могли завладеть биометрической базой данных афганцев, сотрудничавших с США

Она собиралась американцами за годы их дислокации в Афганистане. Помимо отпечатков пальцев, сканов сетчатки глаз и других биоданных в базе содержатся фотографии людей, что вызывает наибольшую озабоченность, передает русская служба Би-би-си. Как объясняют в американской армии, информация о каждом афганце сохранялась на отдельное небольшое устройство, и некоторые из них могли попасть в руки боевиков.