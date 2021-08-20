Президент России Владимир Путин не считает провалом операцию США в Афганистане

Впрочем, успешной, по его словам, ее также нельзя назвать. Эта тема стала одной из приоритетных на его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, сказал президент на итоговой пресс-конференции. Путин отметил, что Москва заинтересована в стабильности ситуации в Афганистане и считает недопустимым навязывание стране западных демократических ценностей. При этом Путин считает важным не допустить проникновения террористов из Афганистана на территории сопредельных государств, в том числе под видом беженцев.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.